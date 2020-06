Situation du coronavirus le 19 juin

Le ministère de la santé a annoncé ce vendredi 197 nouvelles infections, 5 décès et 103 guérisons. Ainsi globalement à ce jour, la Mauritanie a compté 2621 infections dont 653 au total de malades guéris et 102 décès. Selon le directeur général de la santé, il y a actuellement 1866 cas actifs dont 1642 de malades asymptomatiques, 217 de malades développant des signes simples et 7 cas avec des complications. Les nouvelles contaminations se répartissent comme suit :

Arafat 39

Toujounine 31

Tevragh Zeina 29

Ksar 21

Dar Naim 15

Kiffa 13

Teyarett 12

Zouerate 9

Elmina 7

Aioun 3

Ryad 3

Guerou 3

Kankossa 3

Atar 2

Kaedi 2

Nouadhibou 1

Barkeol 1

Selibaby 1