Covid19: L’intérieur nécessite une intervention étudiée’’

Le président de la République a donné au cours du dernier conseil des ministres du 18 juin ses instructions au ministre de la santé pour entreprendre des mesures spéciales en vue de lutter contre la pandémie du Covid 19 dans les villes de l’intérieur du pays. Pour cela, il faut intensifier les tests et étendre la couverture sanitaire afin de faire face aux cas enregistrés à l’intérieur. Le ministre a répondu au Président que le comité interministériel, après la finalisation des mesures mises en place, doit procéder à une nouvelle évaluation et prendre les décisions convenables qui servent la santé des populations et leurs intérêts. Le conseil a longuement discuté de la dernière évaluation dont les conclusions ont abouti entre autres au maintien de la fermeture des frontières entre les villes alors que beaucoup de citoyens espéraient enfin leur ouverture qui allait permettre à des milliers coincés dans les villes de rejoindre leur terroir. Le président et les ministres ont insisté dans leurs débats sur la nécessité d’un équilibre d’assouplissement des mesures imposées et les exigences sanitaires.