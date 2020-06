Khattry ould Khourou semble tiré d’affaire

Khattry ould Khourou (30 ans) s’est réveillé, le vendredi 12 juin 2020, de son coma artificiel, après une lourde opération subie jeudi, dans un hôpital de Louisville (Kentucky-USA). « Son état est stationnaire », rapportent des sources médicales. L’ex footballeur avait été grièvement blessé par balles au cou et à la poitrine. Deux personnes non identifiées avaient ouvert le feu sur « Gaucher » au volant de son taxi, avant de s’enfuir. L’émotion avait gagné toute la communauté mauritanienne aux USA, dès l'annonce de la terrible nouvelle.

Rapidement pris en charge par les secours et admis d’urgence à l’hôpital, l’ex-ailier de poche des Mourabitounes a donc été opéré avec succès, jeudi, dans ledit hôpital du Kentucky. Le natif de Sebkha a été par la suite placé sous respirateur artificiel. Il est suivi de près par un de ses amis et non des moindres : Souleymane Diallo, l’ancien portier des Mourabitounes. L’ex-sociétaire du Nasr de Sebkha et de l’ASAC Concorde est désormais hors de danger, à en croire plusieurs sources. Par ailleurs, la police recherche deux suspects et n’exclut pas l’hypothèse d’une tentative de vol ayant mal tourné. Khattry fut de la glorieuse équipe de Nasr de Sebkha qui domina, des années durant, le football mauritanien, raflant tout sur son passage. Il remporta avec la formation fétiche du cinquième arrondissement la Coupe nationale en 2006 et le championnat en 2007. Le redoutable petit ailier de poche prit également part à quelques campagnes africaines des Mourabitounes. Père de deux enfants, Khattry avait pris le chemin des USA, en 2015. Chauffeur de taxi de son état, l’ancien sociétaire du Nasr de Sebkha et de l’ASAC Concorde (prêt saison 2005) assurait la desserte entre Frankfort (capitale de l’État du Kentucky) et Louisville où il réside. Prompt rétablissement à lui !