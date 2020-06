Le FC Tevragh Zeïna s’investit dans la sensibilisation contre le Covid-19

Le FC Tevragh Zeïna participe à sa manière à l’effort national de lutte contre le Covid-19. C’est ainsi que les Galactiques ont pris part, dimanche 14 Juin, à la journée de sensibilisation sur les dangers du coronavirus, organisée en étroite collaboration avec la mairie de Tevragh Zeïna. Toutes les composantes du club ont assisté à l'activité : direction, staffs technique et médical, entraîneurs et joueurs. C’est le président du club Moussa Khairy qui a donné le coup d'envoi de cette action qui a vu se déplacer les membres du club en divers endroits de la commune pour sensibiliser les populations sur le danger de la pandémie. Plusieurs centres commerciaux ont été visités et des conseils prodigués aux employés sur la nécessité de respecter les mesures-barrières recommandées par les autorités sanitaires, comme le port du masque, la désinfection des surfaces et la distanciation sociale. L'opération a suscité un grand engouement de la part des populations ciblées qui ont manifesté leur disponibilité à respecter ces mesures susceptibles de limiter la propagation du virus.

Reprise réussie pour El Hacen

Le football espagnol a repris ses droits ce week-end. L’occasion, pour le CD Lugo qui se déplaçait sur la pelouse du Racing Santander, de poursuivre sa lutte pour le maintien en Segùnda Division, en s’imposant par 2 buts à 1. Mené dès la 12’, Lugo égalisait par l’intermédiaire d’El Hacen El Id. L’international mauritanien continue sur sa belle lancée en inscrivant son troisième but de la saison.