Situation coronavirus au 18 juin: 201 nouveaux cas

Au cours de son bulletin quotidien, le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahav a annoncé 201 nouvelles contaminations au coronavirus dont 200 dits de cas contact et 1 cas communautaire. Selon le directeur général de la santé, les équipes médicales ont procédé à 2329 tests dont 227 de suivi et 2102 de diagnostic. Avec ces nouvelles infections, le nombre global devient 2424 dont 2346 de personnes ayant contracté le virus à cause d'un contact, 68 cas communautaires et 10 personnes venues au pays déjà infectées. Globalement, il a été enregistré 550 guérisons et 97 décès.