AJD/MR se retire du suivi de la gestion de la pandémie du COVID-19

Alliance Pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Réconciliation (AJD/MR-mouvance nationaliste noire), annonce son retrait de la coordination des partis représentés à l’assemblée nationale, pour le suivi de la gestion du fonds alloué à la lutte contre le coronavirus (COVID-19) en Mauritanie, dans une déclaration publiée mercredi.

Ce retrait est justifié « par une gestion unilatérale de la pandémie par le gouvernement, qui se manifeste tant au niveau de la distribution des vivres aux populations nécessiteuses, que de la non implication réelle des forces politiques de la société civile dans la campagne. Mais aussi l’attitude insupportable des forces de l’ordre vis-à-vis à vis de citoyens, déjà éprouvés par un long confinement. Un comportement dur et arrogant, qui a conduit au meurtre de notre compatriote Abass Diallo, sous les balles d’un soldat ». Ce jeune charretier, qui aidait un présumé trafiquant, a été abattu dans les environs de la localité de MBagne (400 kilomètres au Sud/Est de Nouakchott) par une patrouille au cours de la nuit du 27 au 28 mai 2020.

« Devant le tollé et l’émotion générale suscitée par ce drame, la réponse inacceptable des autorités militaires, traitant la victime de repris de justice, au lieu de s’incliner devant sa mémoire, est venue renforcer le sentiment d’arrogance», souligne la déclaration d’AJD/MR.

Celle-ci rappelle par ailleurs que la présence de la coordination des partis politiques représentés à l’assemblée nationale, au comité de suivi de la gestion du fonds COVID « n’a été acceptée qu’après 2 mois de tergiversations de la part des autorités ».