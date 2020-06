"Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis" Saint Coran, Al Fajr (27 - 30).

Nous avons appris, avec affliction, le décès du Dr. Mohamed Mahmoud Ould Mah, survenu aujourd’hui à Nouakchott.

Personnalité d’envergure nationale au riche parcours au service du pays; président de l’Union Populaire Social-Démocratique (UPSD), opposant politique de la première heure, professeur engagé d’économie, maire de Nouakchott, président de la fédération mauritanienne de football, président du comité olympique national, le défunt était connu pour son indépendance d’esprit, son éloquence, sa probité et sa persévérance dans la lutte pour une Mauritanie juste, démocratique et prospère. Sa disparition constitue une immense perte pour la patrie toute entière.

En cette douloureuse circonstance, le Président Ahmed Ould Daddah et l’ensemble des militants du RFD présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux militants et à la direction de l’UPSD ainsi qu’à tous les mauritaniens épris de liberté et de justice. Puisse Allah, le Tout-Puissant, l’accepter en Son saint paradis, Amine. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

Nouakchott, le 26 Chawal 1441 – 17 Juin 2020

Le Rassemblement des Forces Démocratiques