Netegh: La loi des bandes

Des bandes de lascars en état d’ébriété font régner la terreur à Netegh (ElMina). Pour la troisième nuit (de lundi à mardi) consécutive, les habitants du quartier situé, des abords du stade de Netegh ont été de nouveau terrorisés par des délinquants armés de machettes et de couteaux. Aussi bien au sein des domiciles que des commerces, ces

bandes sévissent depuis la nuit du samedi à dimanche, emportant téléphones, téléviseurs, argent, cartes de recharge et cigarettes.

Sous la menace d’armes blanches, les victimes n’ont rien pu faire. Les habitants de ce quartier ne savent plus à quel saint se vouer et appellent les autorités à agir pour mettre fin aux agissements de ces

voyous.