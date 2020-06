Situation du coronavirus au 16 juin: 170 contaminations

Le directeur général de la santé a annoncé que ce mardi a enregistré 170 nouvelles contaminations, ce qui représente le plus grand nombre d'infections jamais enregistré depuis le début de la maladie en Mauritanie le 13 mars dernier. Aussi 13 guérisons et 2 décès ont été constatés après que les équipes médicales ont procédé à 1190 tests dont 130 de suivi et 1060 dits de diagnostic. À ce jour, les infections au coronavirus atteignent 2057 cas dont 1983 de contact , 65 communautaires et 9 de personnes venant de l'étranger. Le nombre de décès est à ce jour de 93 pour 373 guérisons.