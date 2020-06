Comité interministériel chargé du coronavirus: statu quo

Après sa réunion tenue le lundi 15 juin, le comité interministériel chargé du coronavirus a sorti un communiqué appelant les citoyens à respecter scrupuleusement les mesures de prévention recommandées pour se prémunir contre le coronavirus. Le comité a aussi annoncé l'organisation d'une vaste campagne de dépistage à Nouakchott et dans les villes de l'intérieur pour pouvoir avoir une base de données qui va permettre de mieux cerner l’évolution de la pandémie. Le comité a décidé de consacrer la journée du vendredi à la désinfection des bureaux, des grands marchés et des commerces et d'obliger le port du masque sur les lieux publics et dans les marchés. Le comité a décidé de continuer à fermer les frontières entre les villes encore pendant deux semaines pour ensuite procéder à l'évaluation de la situation. En attendant, le comité interministériel a exhorté les populations à prendre leurs responsabilités en veillant au respect total des recommandations des autorités sanitaires et sécuritaires.