Situation coronavirus au 15 juin : 104 nouveaux cas

En ce 15 juin, 104 nouvelles contaminations ont été enregistrées, 28 guérisons et 4 décès après que les équipes médicales ont procédé à 734 tests dont 104 de suivi et 650 tests de diagnostic. Ainsi à ce jour les contaminations au coronavirus atteignent en tout 1887 dont 1813 de personnes ayant été en contact avec des malades, 65 cas communautaires et 9 cas de malades rentrés en Mauritanie déjà infectés. À ce jour, le coronavirus a tué 91 personnes contre 360 qui en sont guéries.