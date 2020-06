KAEDI : Un député dénonce le manque criant de moyens de protections pour le personnel soignant

''Le personnel soignant de Kaédi manque sérieusement de moyens d’équipement de protection contre le COVID -19'', a déploré le député de Kaédi, Ebbabe Begnouk. Une situation qui les expose aux contaminations par le virus du COVID. Une situation qui inquiète le parlementaire qui a saisi l’occasion pour lancer un appel pressant au ministère de la Santé pour leur fournir un équipement adéquat leur permettant de se protéger et d’accomplir leur mission périlleuse en cette période cruciale de pandémie.

Le député ADN de Kaédi est sur tous les fronts depuis que la pandémie du COVID 19 a éclaté dans le pays. Avec l’apparition du premier cas COVID à Kaédi, il a aussitôt réclamé la mise en quarantaine de la ville pour éviter la propagation du virus dans la ville et dans les autres départements de la région. Et récemment, il a dénoncé la soif dont souffrent les populations de certains quartiers de la ville de Kaédi et de Lexeiba et environs.