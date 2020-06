Kinross et le Gouvernement Mauritanien concluent un accord de principe venant renforcer le partenariat existant

Nouakchott – [Le 15 juin 2020] – Kinross Gold Corporation et le Gouvernement mauritanien ont conclu un nouvel accord ouvrant la voie à une collaboration renforcée et à l’intensification des investissements de Kinross en Mauritanie.

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mr. Mohamed Abdel Vetah et Mr. J. Paul Rollinson, CEO de Kinross ont signé ce lundi 15 juin 2020, lettre d’intention, qui renforce la relation de confiance entre Kinross et le Gouvernement mauritanien et qui pose des bases solides et durables pour les activités minières dans le pays. Cet accord intervient alors que la nouvelle administration conduite par Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie s’est engagé dans une approche constructive dans les discussions avec Kinross afin de garantir une plus grande stabilité dans nos relations et un partenariat équilibré et mutuellement bénéfiques sur le long terme pour les deux parties.

Les termes clés de cet accord de principe, qui seront par ailleurs précisés dans une documentation définitive comprennent entre autres :

L'introduction d'un système plus moderne de redevances qui reflète le prix mondial de l'or ;

L'octroi d'une licence d'exploitation de 30 ans pour Tasiast Sud qui permettra de poursuivre l'exploration et d’engager un début de production des ressources existantes de Tasiast Sud dans la mesure du possible et tenant compte du contexte du COVID-19 ;

15% d'intérêts reportés, gratuits pour l'État à Tasiast Sud, avec une option réservée d'achat de 10%;

La nomination par le Gouvernement de deux observateurs au Conseil d'administration de Tasiast Mauritanie Limited S.A (TMLSA), afin de renforcer la communication et la compréhension mutuelle entre l’État et Kinross;

La nomination par le Gouvernement d’un membre à part entière et d’un observateur au Conseil d’administration de l'entité qui opérera Tasiast Sud.

L’introduction d’une nouvelle structure de redevances basée sur le prix de l'or permettra d’obtenir des niveaux de redevances en conformité avec la loi actuelle et comparables aux niveaux appliqués dans la région. Le Gouvernement mauritanien verra donc ses redevances passer du niveau actuel de 3% à 6% au prix actuel de l'or. La redevance pourra atteindre un plafond maximum de 6,5% lorsque les prix de l'or atteignent un niveau de 1 800 $ /oz et plus. La Société estime qu'une modernisation volontaire de la structure des redevances est une approche juste et équilibrée, qui permet à la Mauritanie de recevoir sa juste part des bénéfices économiques de la mine de Tasiast et tout particulièrement dans un environnement favorable du prix de l'or.

En outre, Kinross s'est engagée à faire des efforts supplémentaires pour développer le contenu local en explorant les moyens d'accroitre les sources d'approvisionnement dans le pays lorsque cela est possible. Ainsi, en 2019, Kinross a développé des activités avec plus de 235 fournisseurs et prestataires mauritaniens. A ceci s’ajoutent les efforts de Mauritanisation qui sont en cours chez TMLSA dans le domaine de l'emploi, dans la mesure où 95% des employés sont Mauritaniens.

Dans le même ordre d’idées, la participation de l'État dans Tasiast Sud renforcera davantage le principe de valeur partagée pour la Mauritanie et Kinross. L’ensemble de ces mesures contribueront à renforcer encore davantage le partenariat entre Kinross et le Gouvernement de Mauritanie et serviront de catalyseurs pour de nouveaux investissements sur le long terme ainsi que la création d’emplois et des opportunités économiques dans le pays.

Globalement, la bonne performance opérationnelle de la mine de Tasiast, l'avancement du projet d'expansion 24k et ce nouvel accord avec le Gouvernement, positionnent encore mieux la mine de Tasiast pour un succès à long terme, au bénéfice de Kinross tout comme du peuple mauritanien.

Les succès de Tasiast viennent renforcer les efforts du Gouvernement mauritanien pour attirer les investissements directs étrangers, comme en témoigne le soutien que viennent de porter au Projet Tasiast les institutions comme la SFI (membre de la Banque Mondiale), l’Export Développent Canada, la banque ING et la Société Générale.

“Le présent accord représente un nouveau chapitre dans notre partenariat avec le Gouvernement de la Mauritanie et positionne Tasiast sur une voie de succès à long terme”, a déclaré J. Paul Rollinson, Président et CEO de Kinross. "Cet accord équilibré apportera des bénéfices à la Mauritanie et à sa population, notamment en contribuant de façon significative au développement de l'industrie minière du pays. Nous sommes heureux de voir se développer un climat positif pour les investissements étrangers en Mauritanie grâce à cet accord et au financement du projet Tasiast piloté par la SFI et qui a été signé en Décembre 2019.”

