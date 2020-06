﻿Le ministre des Affaires étrangères salue l’appui médical du Maroc

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a salué l’aide apportée à la Mauritanie, par le royaume du Maroc, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) réceptionnée dimanche, qui concerne également 15 pays africains, et annoncé de bonnes perspectives de renforcement de la coopération, dans une déclaration faite à la presse. Cette aide est composée de matériel, équipements médicaux, masques et médicaments.

Le chef de la diplomatie mauritanienne apprécie « l’appui précieux d’un pays, dans le contexte d’une pandémie en pleine expansion, qui va aider le personnel médical à faire face à sa mission, dans l’intérêt des malades et de la population».

Ould Cheikh Ahmed a également exprimé la volonté de Nouakchott « de profiter pleinement de l’expérience marocaine, qui a permis de maitriser pratiquement aujourd’hui, la pandémie malgré la force de propagation initiale des contaminations ». Il a par ailleurs rappelé « le raffermissement des relations entre Nouakchott et Rabat, depuis l’arrivée du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, le 01 août 2019, et annoncé des perspectives de renforcement de la coopération dans de nombreux domaines : santé, éducation, échanges commerciaux….. ».