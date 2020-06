Conférence de presse du PM : Peut mieux faire

Dans une conférence de presse organisée samedi 13 juin à l'ancien palais des congrès et à laquelle la presse indépendante n'a pas été conviée, le premier ministre Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya a fait au bout de deux heures d’horloge un tour d'horizon de quasiment toutes les questions d'actualité. Au tout début de son intervention (à tout Seigneur tout honneur), le PM a déclaré que ‘’le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a favorisé un climat adéquat qui a permis à tous les citoyens de jouer leur partition dans la bataille du développement du pays. Et que le souci majeur du gouvernement est de servir les populations où qu'elles se trouvent et que (encore une fois) sur instructions du président de la république les conditions favorables doivent être créées pour assurer cela.’’ Le premier ministre, après avoir souhaité la bénédiction pour les victimes du coronavirus et prompt rétablissement à ses malades, a remercié vivement les forces armées et de sécurité et les staffs médicaux pour les efforts consentis et les gros sacrifices enregistrés dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays. Selon lui, la pandémie a été sous contrôle dans la première étape et cette deuxième phase requiert d'autres mesures qui ont été prises par le ministère de la santé à travers une stratégie basée sur l'extension des tests et sur la sensibilisation pour laquelle des centaines de jeunes ont été mobilisés. A ce sujet, le premier ministre a rappelé l'ouverture samedi de trois nouvelles structures dont les prestations ont pour objectif de renforcer l'action de celles qui sont déjà fonctionnelles. Le premier ministre a rappelé à ceux qui veulent le croire que le taux de létalité du coronavirus chez nous (5,6%) est en deçà de la moyenne mondiale déclarant au passage que 67,5% des victimes sont décédées chez elles et pas dans les centres hospitaliers. Évoquant l'opération dont le lancement a été supervisé samedi 13 juin à l'ancien aéroport par le président de la république, le Premier ministre a annoncé que plus de 187 mille familles vont profiter de la distribution de quatre milliards d'anciennes ouguiyas à raison de 22.500 anciennes ouguiyas par ménage et que cette action représente la deuxième du genre organisée par l'agence Ta'azour qui a déjà il ya juste quelques semaines procédé à la distribution de produits alimentaires au profit de 30 mille familles pauvres. Le premier ministre a ajouté que ces programmes qu'execute Ta'azour rentre dans le cadre d'une série de programmes mis en oeuvre par le Commissariat à la sécurité alimentaire, le ministère des affaires sociales, de la famille et de l'enfance et par d'autres institutions dont l'objectif est l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables du pays. Parlant de la crise de la soif dont souffrent plusieurs localités du pays dont de grandes villes comme Kiffa, Aioun ou Nouadhibou, le premier ministre a annoncé que le gouvernement mettra en œuvre une stratégie de recherche de l'eau afin de juguler ce déficit à travers toute l'étendue du territoire national. Sur un tout autre registre, le premier ministre a déclaré que dans le cadre de l'initiative des vingt pays les plus puissants de la planète relative à la dette, le président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a fait un appel au nom des cinq pays du G5 Sahel pour une annulation de cette dette afin que ces pays se consacrent définitivement à la lutte contre la propagation du coronavirus. Selon lui, il y a grand espoir que cette requête soit entendue. Le premier ministre s'est aussi félicité des succès enregistrés selon lui par la Mauritanie au plan diplomatique et de citer la participation du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani comme invité d'honneur au au sommet de Dakar sur le terrorisme et au cours duquel l'expérience de la Mauritanie dans la lutte contre ce fléau a été hautement citée en exemple. Et pour finir, comme il a commencé, le premier ministre s'est félicité de la présidence de la Mauritanie du groupe G5 Sahel dont le dernier sommet vient de se tenir à travers une session par vidéo conférence à cause de la propagation du coronavirus dans le monde.

Apparemment très au fait de ses dossiers, le PM aurait pu être plus convaincant s’il avait invité la presse privée pour le titiller un peu sur les dossiers sensibles. Mais pour une première, ce n’était pas mal. Peut mieux faire, peut-on dire en quelques mots.