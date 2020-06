Le CNTS célèbre la journée mondiale du donneur de sang

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a célébré ce dimanche 14 juin 2020, la journée mondiale du donneur de sang, sous le thème : « Des patients ont besoin de sang même en période de pandémie. »

Ce fut l’occasion pour la directrice de l’établissement, Dr. Bâ Khadijettou entourée de ses équipes, de remercier les donneurs bénévoles et fidèles de l’établissement pour le geste qu’ils accomplissent pour sauver de nombreuses vies. Et en témoignage de la reconnaissance du CNTS, la directrice a remis à 7 donneurs volontaires fidèles des attestations de reconnaissance et de fidélité au don de sang.

La directrice de l’établissement a également mis à profit la célébration de cette journée mondiale pour lancer un appel aux autres citoyens afin de venir donner de leur sang, parce que, indique-t-elle, de nombreux patients ont besoin de sang même en période de pandémie, comme la COVID – 19 que vit le pays depuis mars dernier.

Dr. Khadijettou Bâ a reconnu que cette pandémie a fortement affecté la collecte de sang à cause des restrictions de déplacements et de rassemblement des citoyens, décidées par les pouvoirs publics pour enrayer la propagation du CORONAVIRUS. Alors qu’il y a toujours de nombreux patients (femmes en couches, accidentés de circulation, malades chroniques…) qui attendent du sang pour diverses interventions. ‘’J’invite donc tous les mauritaniens à faire de cette journée, un moment de générosité, de solidarité et de partage en donnant une partie de leur sang. Ce faisant, ils contribuent à sauver de nombreuses vies, car 15 mn de don sang peuvent sauver 3 vies, c’est énorme’’, dira-t-elle. Et la directrice d’assurer les candidats au don de sang que « toutes les mesures barrières sont scrupuleusement respectées, depuis la porte d’accès, en passant par les salles de prélèvements et jusqu’au bus de collecte ».

Signalons qu’avant la cérémonie de remises d’attestations, des dizaines de personnes se pressaient devant le bus de collecte, garé dans la cour de l’établissement pour donner leur sang. L’opération se poursuivra toute la journée.