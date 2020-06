Commission d'enquête parlementaire : Des notaires entendus

La commission d'enquête parlementaire a commencé à entendre un groupe de notaires ayant joué un rôle dans l'enregistrement des marchés ou dossiers qui ont un lien avec les affaires objets d'enquêtes. Dans le programme de la commission, trois notaires ont été entendus ce 13 juin : Slame Ould Abdallahi, Ahamdy Ould Hamady et Ishagh Ould Ahmed Miske. La commission a élargi le cercle de son action avec l'approche du rendez-vous de la présentation de son rapport final prévu à la fin du mois prochain. Des documents largement partagés sur les réseaux sociaux relatifs à la propriété d'un membre de la famille de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz de dizaines de terrains à Tevragh Zeina dont les actes sont notariés par le bureau de Me Ishagh Ould Ahmed Miske, l’un des députés de la ville de Boutilimit. La commission a entendu au cours de ces quatre derniers mois des dizaines de personnalités dans le cadre des dossiers sur lesquels elle enquête. Parmi ces "entendus", il ya les trois premiers ministres de la période de Mohamed Ould Abdel Aziz, plusieurs membres de ses gouvernements et des hommes d'affaires considérés comme ses proches.