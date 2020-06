Coronavirus : L' armée en action

Le chef d'état-major général des forces armées, le général Mohamed Ould Meguett, le ministre de la santé, Dr Nedhirou Ould Hamed et quelques responsables ont supervisé samedi 13 juin l'ouverture de 3 centres médicaux de terrain dans différentes zones de la ville de Nouakchott pour faire face à la propagation du coronavirus dont les infections ont dépassé 1570 contaminations. Ces centres supervisés par des militaires se chargeront du tri et de l'orientation des personnes au besoin suivant la stratégie du ministère de la santé, surtout au niveau de Nouakchott où le nombre des infectés représente 94% de toutes les atteintes enregistrées dans le pays. Les trois centres sont situés au stade Cheikha Ould Boidiya ( Nktt Ouest), au stade de Mellah ( Nouakchott Nord) et au centre mère et enfant d'El Mina (Nouakchott Sud). Dans son allocution à l'occasion de l'ouverture de ces centres, le directeur général de la santé des forces armées, le général médecin Mohamed Mahmoud Ebou a déclaré que ce travail vient en réponse aux instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le chef suprême des armées. Le directeur de la santé militaire a ajouté que cela a fait l'objet d'un travail méticuleux de préparation et d'équipements en termes de moyens logistiques et de formation des staffs médicaux d'intervention au niveau de ces structures dont la mission est l'accueil des personnes ayant été en contact avec des malades du coronavirus ou de personnes développant des symptômes suspects du virus pour procéder à leurs tests rapides suivant la stratégie adoptée par le ministère de la santé. Pour rappel, ces centres ont été annoncés en avril dernier par le gouvernement.