« Il y a toujours des malades qui ont besoin de sang, même en période de pandémie», dixit la directrice du CNTS

« Les citoyens doivent savoir qu’il y a toujours des malades qui attendent un don de sang pour leur sauver la vie, même si notre pays connait en ce moment une épidémie de Covid19 », c’est ce qu’a déclaré au reporter du Calame Dr Khadijetou Ba, directrice du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). Cette déclaration rentre dans le cadre des préparatifs de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin de chaque année.

La journée sera célébrée cette année sous le thème « Des patients ont besoin de sang à tout moment ». Instituée par l’OMS, cette journée du donneur de sang a pour objectif de remercier les donneurs de sang volontaires et réguliers et vise également à sensibiliser les autres citoyens qui ne sont pas encore donneurs pour qu’ils accomplissent cet acte généreux qui permet de sauver de nombreuses vies.

Cette journée intervient cette année dans un contexte particulier de la pandémie du COVID19 venue accentuer les difficultés d’approvisionnement en sang déjà prégnantes en Mauritanie. En effet, les restrictions de déplacements des populations, qui entrent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID19, ont impacté négativement les opérations de collecte et de dons de sang dans notre pays à l’instar des autres pays dans le monde. Il est important de porter à l’attention des populations qu’aller donner son sang entre dans le cadre des sorties indispensables même en période de confinement parce qu’il y a toujours des malades qui ont besoin de sang, qu’il s’agisse de malades à opérer, de femmes ayant des hémorragies suite à un accouchement, des accidentés de la voie publique entre autres, explique Dr Khadijetou Ba.

Et la directrice de rassurer : les citoyens n’ont pas à s’inquiéter en venant donner leur sang dans notre établissement qui n’est pas une structure de soins et nous veillons au respect strict des mesures de prévention à savoir les mesures barrières (lavages des mains à l’entrée de l’établissement, remise de masque aux donneurs qui n’en ont pas) et la distanciation sociale. Le personnel de l’établissement dispose quant à lui d’équipement de protection individuelle (EPI).

A la veille de cette célébration, la directrice du CNTS lance un appel aux populations mauritaniennes pour accomplir ce geste sauveur de vie. En donnant son sang, on contribue à sauver d’autres vies, conclut-elle.

Dans le cadre des préparatifs, des messages de sensibilisations portant sur l’importance du don de sang sont affichés sur les voies publiques et autres bâtiments officiels.