Ibrahima Coulibaly quitte Grenoble

Un cycle prend fin à Grenoble. Vérité évidente avec les nombreux départs estivaux. Parmi eux, Ibrahima Coulibaly. Après avoir fait les beaux jours du GF38, entre le National 2 et la Ligue 2. Le milieu de terrain mauritanien (30 ans) est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Avec la volonté de rester dans le monde professionnel qu’il a appris à connaître. « Ce fut une très belle aventure sur le plan humain. J’ai d’abord rencontré de très belles personnes. Je resterai en contact avec pas mal de monde dans ce club où j’ai pu découvrir des gens très accueillants. Et puis, il y a le volet sportif, avec deux montées consécutives à la clé, avant de découvrir le monde professionnel avec ce public, cette ville... Quelque chose de très beau », s’est félicité Coulibaly.

L’international mauritanien a envie d’un nouveau challenge. « Je m’engage toujours et jusqu’au bout. L’étranger ? Il y a des contacts, tout comme avec des clubs de Ligue 2. J’attends de recevoir le bon projet bien adapté à mes ambitions. Nous sommes en discussion avec divers clubs. La décision n’est pas simple à prendre, qui plus est avec le COVID. Avant d’arriver à Grenoble, j’avais pris mon temps, alors que plusieurs écuries de National 1 me sollicitaient. Dans l’idéal, j’aimerais rester dans le monde pro ».

Autre objectif personnel : retourner à la CAN avec les Mourabitounes. « Une fois que tu as goûté à cette compétition, à ce niveau d’exigence internationale, tu as envie d’y retourner. C’était une belle expérience car je devais travailler encore plus pour montrer ce que je valais. Le coach m’a fait confiance. […] On est bien lancé, avec un nul contre le Maroc et une victoire face à la Centrafrique ».