Coronavirus: la situation, le 11 juin

Dans sa conférence de presse quotidienne, le directeur général de la santé Dr Sidi Ould Zahav a commencé par annoncer la bonne nouvelle selon laquelle à la suite de 1116 tests dont 112 de suivi et 1004 de diagnostic il y a eu 108 guérisons. Le directeur a annoncé 3 décès et 156 nouvelles infections qui se répartissent comme suit : 51 à Teyarett, 30 à Tevragh Zeina, 28 à Arafat, 14 à Toujounine, 10 à Dar Naim, 8 à Ryad, 7 à Elmina, 4 à Boutilimit 2 à Benichab 1, à Bassiknou, 1 au Ksar. Ainsi à ce jour, le nombre total des infections a atteint 1439 (1369 contact, 64 communautaires et 6 étrangers) dont 250 guérisons et 74 décès. Les cas suivis sont 1015 dont 982 asymptomatiques, 108 avec des signes simples et 25 considérés comme situations inquiétantes. Le nombre global de tests réalisés à ce jour est de 13842. Au cours de son point de presse, le Directeur général de la santé a exhorté les citoyens à la fréquentation des centres hospitaliers dédiés à la prise en charge des personnes infectées assurant que ces malades seront reçus quelles soient les conditions en termes de manque de chambres ou d'équipements et rappelant que le Covid 19 est une maladie virale guérissable malgré les regrettables complications qui entraînent de temps à autre le décès de certains patients. Ould Zahav a annoncé l'envoi à l'intérieur du pays des tests dont le décryptage permettra de connaître la situation épidémiologique du pays.