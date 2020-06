Guidimakha : autorisation de voyager pour les immigrés

Bloqués depuis leur retour au pays à cause du COVID 19, les immigrés sont désormais autorisés à voyager vers Nouakchott. Grâce à la détermination du wali du Guidimakha, Teyib Mohamed Mahmoud, de répondre aux problèmes des populations et à l'implication des élus, notamment des maires qui ont remis des listes au wali mouçaid, Sidi Mohamed Souelim, pour transmission au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Grand ouf de soulagement pour les acteurs du développement de leur localité respective. Ceux qui étaient bloqués au Guidimakha en danger de perdre leur titre de séjour peuvent donc voyager sur Nouakchott. Le premier bus transportant huit candidats au retour en Europe est parti de Sélibaby, tous pourvus de document idoine de voyage remis par les autorités administratives.

Ba Amadou

CP Guidimakha