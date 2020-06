Manifestation pour la lumière sur le meurtre d’Abass Diallo

Ils arboraient des masques et toiles de couleur rouge, en signe de protestation contre la bavure militaire et criaient «justice pour Abass Diallo » avant d’être violemment chargés dans le centre-ville, près du ministère de la justice.

Cette manifestation intervient après une campagne jours sur les réseaux sociaux à travers laquelle des activistes de la diaspora et des militants sur place ont mobilisé les mauritaniens pour les pousser à afficher le rouge à travers leur statut, afin de protester contre la

bavure à l’origine de la mort d’Abass Diallo.

Après ce grave incident, la justice a été saisie et un procureur a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire dont les résultats n’ont pas encore été rendus publics.