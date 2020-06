Situation du coronavirus au 10 juin : 121 nouveaux cas

La journée du 10 juin est marquée par l'enregistrement de 121 nouveaux cas dont 116 dits de contact et 5 communautaires. Il y a eu aussi 10 décès et 3 guérisons. Ainsi à ce jour, 1283 infections dont 1213 considérés de contact, 64 communautaires et 6 de personnes venant de l'étranger ont été signalées. Selon le communiqué du ministère de la santé, 1070 malades sont sous suivi médical dont 970 ne développent aucun signe contre 81 présentant des signes simples et 19 considérés comme dans une situation grave. Les équipes médicales ont procédé ce jour à 537 tests dont 46 de suivi et 491 de diagnostic. Le nombre global de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 12855. Les infections de ce jour se répartissent comme suit :

27 à Teyarett

24 à Arafat

17 à Tevragh Zeina

16 à Toujounine

16 au Ksar

13 à Dar Naim

2 à Ryad

4 à Benichab

1 à Ryad

1 à Rosso