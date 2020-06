Houssein Ould Medou à la HAPA

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé ce mercredi 10 juin le journaliste Houssein Ould Medou à la tête de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel ( HAPA) en remplacement de Hamoud Ould M'Hamed nommé il y a quelques jours directeur général de la société mauritanienne des mines. Le nouveau président de la HAPA est un docteur en communication et enseignant à l'École Nationale d'administration, de Magistrature et de journalisme. Il travaille dans la presse depuis le milieu des années 90 et à une réputation d'être un intellectuel compétent qui n'a pas trempé dans les appartenances politiques et aurait un profil qui pourrait servir la régulation d'un quatrième pouvoir qui continue une descente aux enfers qui fait penser à beaucoup qu'il faut véritablement un miracle pour le redresser et l'organiser. Dr Houssein Ould Medou a été le président du syndicat des journalistes mauritaniens.