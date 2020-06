Vaste mouvement au sein des forces armées et de sécurité

Les forces armées et de sécurité ont été l’objet d’un vaste mouvement ayant touché presque tous corps, lundi soir (8 juin).

Ainsi, le Général de Division Mohamed Bamba Meguett, précédemment Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN), devient Chef d’Etat-Major Général des Armées (CEMGA).

Le général de Division Mohamed Cheikh ould Mohamed Lemine, ancien Chef d’Etat Major Général des Armées (CEMGA), est nommé Chef d’Etat Major de la Garde Nationale.

Le Général de Division Misghairou ould Sidi, ex Chef d’Etat-Major de la Garde Nationale, devient Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN).

Ces nominations ont également touché la direction du Groupement Général de la Sécurité Routière (GGSR), le poste de chef d’état-major adjoint des armées, l’inspection générale des armées et une nouvelle unité dénommée Etat Major des Forces Spéciales qui a été confiée au général Hamada ould Boida.