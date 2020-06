Le président du PAD demande qu’une avenue de Nouadhibou soit baptisée Sidi OuldTaya

Suite à la disparition aussi tragique qu’ inattendue de feu Sidi OuldTaya (survenu vendredi dernier suite à un accident de la route) et eu égard aux nombreux témoignages et réactions de solidarité et de compassion émanant des cadres, des notables et des citoyens de toutes les origines, c’est l’occasion de rappeler combien le défunt a marqué de son empreinte indélébile notre chère ville Nouadhibou ainsi que la situation de centaines de ses ressortissants. Pour ne citer que deux exemples notoirement connus, Sidi -comme l’appellent affectueusement tous ceux qui l’ont connu- a été un pionnier parmi les opérateurs nationaux, en s’investissant dans le secteur de la pêche industrielle. Et dans la foulée, il aura été le premier à susciter et encourager les compétences nationales en faisant appel à des équipages entièrement mauritaniens. Avec conviction, il a toujours donné la priorité à la transparence dans les opérations de commercialisation du poisson pour mieux sauvegarder l’intérêt national. Sa disparition n’est pas seulement une immense perte pour sa famille, ses proches, ses collègues et ses amis. Mais c’est aussi une grande perte pour les centaines de nécessiteux pour lesquels il tenait chaque vendredi à être présent avec le souci de les assister et s’acquitter ainsi du devoir de solidarité avec tous ceux qui sont dans le besoin. Pour toutes ces raisons et pour marquer cette exemplarité pour la postérité, nous appelons à une pétition demandant que l’une des deux grandes avenues de Nouadhibou (Boulevard médian ou Boulevard maritime) porte le nom de ce fils illustre de Nouadhibou.

Mohamed AbdallahiOuld Taleb Ethmane, président du Parti de l’Alliance Démocratique (PAD)