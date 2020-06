Urgent : Réouverture des classes en septembre

Le gouvernement mauritanien a décidé de reporter les ouvertures scolaires au début du mois de septembre prochain et de consacrer les mois de septembre et octobre à terminer l'année scolaire 2019/2020 qui a été perturbée par la pandémie du coronavirus. Le gouvernement a décidé que la prochaine ouverture scolaire 2020/2021 est prévue le 15 novembre. Dans leur communication, le ministre de l'enseignement Fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation et son collègue de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle n'ont pas parlé ni de la date ni des modalités d'organisation des examens nationaux (entrée en sixième, BEPC et Baccalauréat).