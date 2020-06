Situation le 8 juin : 55 nouvelles infections au coronavirus

Le ministère de la santé a annoncé ce 8 juin 55 nouvelles contaminations au coronavirus en plus de 4 nouveaux décès et 11 nouvelles guérisons. Ainsi, depuis le début de la pandémie le 13 mars passé la Mauritanie a enregistré 1104 cas dont 59 décès, 109 guérisons et 932 sous suivi médical. Parmi ces malades atteints du coronavirus, 885 ne développent pas de signes. Au cours des dernières 24 heures ; les quinze équipes chargées du dépistage ont procédé à 384 tests dont 49 de suivi et 335 de diagnostic. Parmi les dernières infections il y a celles du ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale.