﻿Développement : le CCME prône un changement de paradigme

Un Collectif de Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME) appelle « à une révision en profondeur de la politique de développement économique et sociale du pays, dans la perspective de l’après pandémie coronavirus (COVID-19) », dans une contribution rendue publique lundi.

« La phase de l’après-confinement pose l’urgence d’une redéfinition des cadres conceptuels sur lesquels les plans stratégiques de développement sont fondés. Les schémas antérieurs de croissance et d’émergence pourraient ne plus être d’actualité.

Sous le scénario des changements, anticipés, maîtrisés et gérés, les mauritaniens ont là, une occasion rare d’envisager des mutations propres à placer le pays dans une position avantageuse pour appréhender l’avenir avec moins d’incertitude « , peut-on-lire dans le document.

Ainsi « notre pays va devoir s’adapter très rapidement au nouveau contexte, avec de nouveaux outils. Dans une perspective de relance économique et sociale post-COVID-19, cette initiative de la diaspora vise à apporter une réponse solidaire, inclusive et concertée, contre les conséquences à court, moyen et long termes de la pandémie »

Le document pose une série d’interrogations au sujet « du type de changement ? D’une vision partagée de la Mauritanie ? de la réorganisation du système de santé ? Des enjeux du système éducatif ? De la bonne gouvernance et la justice ? de la restructuration des secteurs agricultures et élevage….. ».