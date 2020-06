102 nouvelles infections ce 7 juin : Vers la barre des 1000 cas et un fort de létalité

102 nouvelles infections ont été enregistrées ce dimanche 7 juin, ce qui représente le plus grand nombre enregistré depuis le début de la maladie. Il y a aussi 6 décès et 4 guérisons. Avec un total de 1048 cas la Mauritanie dépasse le cap des mille contaminations au coronavirus avec l'enregistrement de 108 guérisons et 55 décès et un nombre total de tests de 11652 et de malades sous suivi médical de 886 dont 825 asymptomatiques, 52 avec des signes simples et 9 soumis à des soins intensifs. Au cours de ces dernières 24 heures, 609 tests dont 3 de suivi et 606 de diagnostic ont été faits. Les nouveaux cas enregistrés se répartissent comme suit :

38 à Tevragh Zeina

28 à Dar Naim

13 à Teyarett

7 à Arafat

6 à Benichab

4 au Ksar

1 à Rosso

1 à Zouerate

Avec 55 décès la Mauritanie a un taux de létalité d’environ 5,17%, notent avec inquiétude les observateurs. Ce taux de létalité est supérieur à la moyenne africaine (2,8%). Le Sénégal voisin affiche un taux de létalité de 1,1%. Au niveau mondial, le taux de mortalité du coronavirus (COVID-19) est 5,84%.