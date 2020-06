Coronavirus: la situation, le 6 juin

La journée du 6 juin est marquée par l'enregistrement de 64 nouvelles contaminations, 35 guérisons dont 32 de la moughataa de Tevragh Zeina, 3 de Rosso et 6 décès dont 2 communautaires. Depuis le début, les cas ont atteint 947 dont 790 de malades asymptomatiques, 52 souffrant de signes simples et 7 considérés dans une situation grave. Les équipes médicales ont procédé ces dernières 24 heures à 680 tests y compris des 150 rapatriés rentrés au pays dont 56 de suivi et 624 de diagnostic. Parmi ces tests, 583 ont été passés à Nouakchott, 7 en Adrar, 29 à Nouadhibou, 2 au Trarza et 1 en Assaba faisant passer le total des analyses depuis le début de la pandémie à 11041 tests sur l'ensemble du territoire national. Les nouvelles contaminations se répartissent comme suit :

20 à Teyarett

12 à Dar Naim

11 à Arafat

9 à Tevragh Zeina

5 au Ksar

1 à Toujounine

1 à Ryad

1 à El Mina

1 à Boutilimit

1 à Rosso

1 à Kiffa

1 à Nouadhibou