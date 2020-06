"Impossible de prophétiser le pic de la pandémie ", selon le ministère de la Santé

Selon le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahav, il est impossible de prophétiser du pic de la pandémie du coronavirus à partir duquel les infections vont commencer à baisser. Ce que le ministère de la santé fait maintenant, selon le haut responsable, est de renforcer les structures d'accueil des personnes qui sont les plus exposées au danger et qui sont essentiellement les sujets âgés et ceux souffrant de maladies chroniques. Le directeur général de la santé a précisé que le ministère assure le suivi médical à quatre niveaux. Ainsi, les personnes atteintes du coronavirus et ne développant aucun signe (712) sont accueillis au campus universitaire, les malades montrant des signes communs avec d'autres maladies sont internés dans les centres hospitaliers pendant que celles developpant des signes simples du Covid (52) le sont au centre des maladies infectieuses. Les cas jugés graves (7) et les malades qui ont besoin de réanimation sont placés au centre d'hépatologie.