La Mauritanie se construit sans les réseaux sociaux discriminatoires

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus des cris de cœur avec des réactions inappropriées, des attaques haineuses et discriminatoires tous azimuts à l’endroit des politiciens, des leaders, des membres du gouvernement et même des simples citoyens mauritaniens.

Ces agissements sont repérables à travers tous les regroupements sur Facebook, les groupes de Whatsapp et même d’autres sources de communication où les maures, les négro-mauritaniens et les harratines s’entredéchirent avec des réactions émotionnelles humiliantes oû chaque citoyen cherche à s’imposer avec des opinions, des idées et des visions unilatérales pour s’attaquer à tous sans rien proposer.

Mon cri de cœur ou ma réaction prend ses sources à travers ces réseaux qui continuent de stigmatiser des personnes, des cadres, des fonctionnaires de l’État ou des leaders qui œuvrent pour retrouver le chemin de la réconciliation nationale, de la justice et de l’égalité en Mauritanie.

Il est important de savoir que la Mauritanie ne peut se construire à travers les réseaux sociaux qui reflètent dès fois la folie de certains individus et de leurs émotions erronées. Souvent, les vocaux émotifs, insultants, dénigrants sans aucune rationalité ni pertinence continuent d’envahir les groupes de Whatsapp à travers la Mauritanie et la diaspora de toutes les communautés mauritaniennes confondues.

Malgré les critiques haineuses de certains, des hommes politiques de l’opposition ou du pouvoir, des leaders communautaires de toutes les composantes nationales continuent d’œuvrer à ce que la Mauritanie avance positivement en se séparant du de son triste passé.

Les remarques de ces derniers temps à travers des réseaux révèlent des critiques haineuses et discriminatoires à l’égard du Docteur de Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Une personnalité connue pour ses connaissances, ses expériences, son ouverture d’esprit, son acceptation de la différence et de la tolérance qui constituent la base de cette personnalité.

En effet, Docteur Merzoug a marqué la plupart des anciens étudiants de l’Université de Nouakchott entre 1986 et 2002.

Ce type de personne est un élément conciliateur fondamental dont la Mauritanie actuelle et ses citoyens ont besoin ainsi que son gouvernement pour la paix, l’harmonie et la conciliation nationale. C’est une personne susceptible de mobiliser tant dans la communauté beidane, harratine que dans les communautés peule, soninkée et wolof en Mauritanie.

Si aujourd’hui nous aimons la politique progressiste et nous voulons que la Mauritanie change et se transforme, des personnalités comme Dr Merzoug peuvent contribuer au changement dans ce pays grâce à son passé et son présent, son expérience, les actes d’ouverture et le programme qu’il est entrain de faire sans discriminer une communauté et supporter une autre.

Nous sommes en mesure de mener ce genre de politique uniquement avec certains cadres, membres du gouvernement et des leaders politiques ou communautaires.

Il nous appartient de piloter des mouvements politiques les plus important et les plus dynamiques de l’histoire de la politique Mauritanienne en prenant en considération des compétences de toutes les personnes issues des composantes nationales qui veulent dialoguer pour une Mauritanie meilleure.

Être un bon citoyen mauritanien c’est aimer son pays, aimer toutes les composantes nationales, c’est jouer un rôle dans l’édification de notre pays ainsi que dans la défense et la promotion des valeurs que nous partageons tous, comme l’ouverture, l’inclusion et l’équité.

Sans aucun doute, sans aucune émotion ou intention malhonnête, il est important de sensibiliser, de mobiliser des citoyens mauritaniens autour des valeurs de réconciliation nationale en évitant ces campagnes de haine, de discriminations à l’égard des fonctionnaires de l’État mauritanien qui s’investissent corps et âme pour une meilleure Mauritanie.

Docteur Ould Merzoug est un modèle, un leader mauritanien qui va au-delà des appartenances sociales et ethniques et qui veut contribuer à construire une Mauritanie meilleure.

Ba Saidou,

Nouakchott, Mauritanie