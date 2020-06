Coronavirus: 99 nouvelles infections le 5 juin

A ce jour (5 juin), les infections ont atteint 883 puisque 99 nouvelles contaminations ont été enregistrées après que les équipes médicales ont procédé à 425 tests dont 27 de suivi et 398 de diagnostic ramenant le nombre global des tests depuis le début de la pandémie à 10428. Selon le directeur général de la santé, 4 décès dont 3 personnes âgées et une femme de 52 ans et 4 guérisons ont été enregistrés faisant ainsi du nombre total des décès 43 et de celui des guérisons 69. Aujourd’hui, les services de la santé suivent 771 cas dont 712 ne développent aucun signe, 52 présentant des symptômes simples et 5 considérés comme dans une situation grave. Les 99 nouvelles contaminations se répartissent comme suit :

39 à Tevragh Zeina

27 à Arafat

11 à Toujounine

7 à Dar Naim

4 en Inchiri

4 Teyarett

2 à Rosso

2 à Ryad

2 à Benichab

1 à Sebkha

1 à Elmina

Selon le directeur général de la santé, la situation est sous contrôle à condition que nous respections tous les gestes et mesures barrières. Dr Sidi Ould Zahav a ajouté que la Mauritanie traverse une période de la pandémie par laquelle beaucoup de pays sont déjà passés.