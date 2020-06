Coronavirus au 4 juin : 39 nouvelles infections

Dans son bulletin quotidien, le ministère de la santé a annoncé 39 nouvelles infections, 3 décès dont un enfant de 7 ans. Selon le communiqué 320 tests dont 53 de suivi ont été faits à Nouakchott (230), en Adrar ( 6 ), à Nouadhibou ( 22 ), au Brakna ( 5 ), au Guidimaka ( 1 ) et au Trarza ( 1). Ainsi, depuis le début, 10037 tests ont été faits sur l'ensemble du territoire national et 784 infections enregistrées dont 620 qualifiées d'asymptomatiques, 53 ne développant que des signes simples et 7 considérés comme compliqués. La répartition des 39 nouvelles infections toutes de contact se présente comme suit :

18 à Tevragh Zeina

8 à Teyarett

5 à Arafat

3 au Ksar

3 à Dar Naim

2 à Toujounine