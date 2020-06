COVID-19 en Mauritanie : Des questions sans réponse

La situation communiquée quotidiennement en Mauritanie pose problème et contient des questions sans réponse. Les Mauritaniens doivent savoir ce qui se passe et ce qui les attend.

On parle au 29 mai 2020 de 423 cas confirmés dont 21 guéris et 20 décès. Le taux de guérison est très faible, comparé au ratio africain et au ratio de nos voisins directs (Sénégal, Mali, Algérie et Maroc). En effet, la situation est la suivante au 29 mai 2020:

- Sénégal : 41 décès pour 3429 cas et 1738 guérisons (50,6% de guérison) et 18 cas critiques ;

- Mali : 73 décès pour 1226 cas et 669 guérisons (54,5% de guérison) ;

- Maroc : 202 décès pour 7714 cas et 5271 guérisons (68,3% de guérison) et 1 cas critique ;

- Algérie : 638 décès pour 9134 cas et 5422 guérisons (59,3% de guérison) et 34 cas critiques ;

- Mauritanie : 20 décès pour 423 cas et 21 guérisons (4,9% de guérison) et aucun cas critique.

La guérison moyenne en Afrique est de 42,3% (58.197 guéris pour 137 544 cas confirmés).

Les questions que l’on peut se poser et pour lesquelles les réponses doivent être apportées lors des points de presse quotidiens sont les suivantes :

- Quel traitement suivent nos patients ?

- Pourquoi un taux de guérison aussi faibl (4,9%) ?

Il est à noter que les responsables sanitaires du Sénégal et du Mali précisent le type de traitement suivi : Hydroxychloroquine + Azithromycine. C’est valable pour le Niger et la Côte d’Ivoire. Le Maroc a acheté toute la production locale de Chloroquine.

Comment fait-on en Mauritanie ?

Par ailleurs, pour ce qui est des porteurs asymptomatiques :

- Quel sort leur réserve-t-on ?

- Suivent-ils un traitement ?

- Vont-ils rester éternellement hospitalisés ?

- Combien de patients passent journalièrement de la situation de porteurs asymptomatiques à la situation de porteurs malades ?

Pour ce qui est de la mortalité, la situation se résume comme suit au 29 mai 2020 :

- Sénégal : 41 décès pour 3429 cas, soit 1,19% ;

- Mali : 73 décès soit 5,9%;

- Maroc : 202 décès soit 2,6% ;

- Algérie : 638 décès soit 6,9% ;

- Mauritanie : 20 décès pour seulement 423 cas soit 4,7% ; En rapportant au ratio du pays au plus faible taux de mortalité (Sénégal), le pourcentage devient énorme ;

La mortalité moyenne en Afrique est de 2,3% au 29 mai 2020 (3 945 morts pour 137.544 cas confirmés).

Quelle est notre capacité de prise en charge des patients ?

Rien ne coûte de voir ce qui se passe chez nos voisins et de les imiter pour sauver nos patients.

Aidez à faire parvenir ces questions aux responsables du ministère de la Santé afin que des réponses soient apportées lors des points de presse quotidiens du Directeur Général de la Santé.

Un lecteur