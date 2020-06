Coronavirus: 77 nouveaux cas le 3 juin

La journée du 3 juin est marquée par 77 nouvelles contaminations de personnes dits contacts, 3 décès et la guérison de deux malades à Nouadhibou. Ainsi, depuis le début de la pandémie à aujourd'hui, 745 cas ont été constatés en Mauritanie dont 57 guérisons, 34 décès et 654 sous surveillance médicale ( 8 en situation compliquée, 53 présentant des signes simples et 593 ne développant aucun symptôme). Au cours des 24 dernières heures, 287 tests dont 46 de suivi et 241 de diagnostic ont été faits : 204 dans les trois wilayas de Nouakchott, 14 en Assaba , 12 au Hodh Gharbi, 10 au Tagant et 1 en Inchiri. Les nouvelles infections se répartissent comme suit :

27 à Tevragh Zeina

14 à El Mina

10 à Teyarett

7 à Arafat

7 à Dar Naim

6 à Benichab

4 à Toujounine

1 à Ryad

Selon le directeur général de la santé, deux des trois décès de ce jour sont communautaires et le troisième a été constaté au niveau d'un centre médical.