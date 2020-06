Meurtre d’Abass Diallo: ﻿Le parquet d’Aleg ordonne une enquête préliminaire

Le parquet d’Aleg a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire suite aux tirs d’un militaire, tuant un jeune charretier du nom d’Abass Diallo, complice d’un commerçant se livrant à un trafic de marchandises à Winding, dans le département de MBagne (400 kilomètres au Sud/Est de Nouakchott)- frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, a appris la PANA mercredi de sources judiciaires. Cette bavure est intervenue dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai.

La frontière entre la Mauritanie et le Sénégal est fermée dans le cadre d’une série de mesures visant à contrer la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID). « Cette enquête permettra d’entendre la famille du défunt, le présumé auteur des tirs mortels et tout autre témoin capable d’apporter la lumière sur les conditions du malheureux incident de la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai », explique cette source.