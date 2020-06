Zouerate: Des centaines de fièvre dengue

Une centaine de cas fièvre dengue sont enregistrés quotidiennement à l’hôpital de la ville de Zouerate ces dernières semaines, selon le Directeur Régional de l’Action Sanitaire (DRASS) de la région du Tiris Zemmour, Mohamed ould Ahmedou Abdy, cité par l’Agence Mauritanienne (AMI), un organe du gouvernement. « Cette fièvre a commencé à se propager dans la ville au cours des dernières semaines, avec 100 cas enregistrés quotidiennement au Centre Hospitalier de Zouerate et à la clinique de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). La cause de cette fièvre est un virus transmis par la piqure d’un type de moustiques d’une personne infectée vers une autre. Les symptômes sont une forte fièvre, accompagnée d’une perte d’appétit et d’une faiblesse générale. Pour la prévention, il faut utiliser les moustiquaires et veiller à pratiquer une bonne hygiène ».