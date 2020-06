La CVE dénonce une gestion catastrophique de la pandémie du COVID-19

La Coalition Vivre Ensemble (CVE-mouvance nationaliste noire) qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie, critique vivement la gestion sur tous les plans de la pandémie du coronavirus (COVID-19) par le gouvernement, dans une déclaration rendue publique mardi.

Après le discours officiel « prématuré » annonçant 0 cas dans le pays il y a 2 mois, la CVE se désole « d’une situation sanitaire qui montre clairement que la pandémie prend de l’ampleur tant par son implantation dans toute l’étendue du territoire national, que le nombre de cas testés positifs, de cas contacts et de décès.

Le bilan macabre décliné à l’occasion du point de presse quotidien du ministère de la santé, montre une situation de plus catastrophique et hors de contrôle, jetant l’émoi et la panique dans les foyers, les entreprises et le secteur de l’économie informelle.

Par ailleurs, une gestion chaotique et hasardeuse des pouvoirs publics doublée d’une opacité totale dans la distribution des vivres aux populations qui le méritent, confirme, s’il en était besoin, une absence de stratégie claire, efficace et connue pour lutter contre la pandémie.

Les prétendues mesures prises pour faire respecter les gestes barrières dans les lieux à hauts risques de contamination communautaire ont montré leurs limites (que ce soit dans les marchés, transports et autres endroits publics).

Le soutien aux populations démunies par la distribution de vivres-déjà décriée pour complaisance et opacité- a vite été abandonné, alors que des milliers de ménages, notamment de l’intérieur du pays, sont frappées de plein fouet par la précarité. L’objectif de 30.000 foyers, annoncé en grande pompe, n’a manifestement pas été atteint, au vu de la clameur public qui a entouré l’opération».

Le document déploré l’échec « du projet mort né de l’enseignement à distance via la radio et la télé » et condamne « un événement tragique » suite aux tirs d’un militaire entrainant la mort d’un citoyen jeudi dernier.

Un événement qui fait que « la sécurité que devait procurer le déploiement de l’armée aux frontières devient une source d’inquiétude pour les populations».

A la date du mardi 02 juin, la Mauritanie compte 668 cas positifs de coronavirus (COVID-19), 31 décès et 55 guérisons.