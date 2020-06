Ould Iyaha contre Benjamin Auge

Les avocats londoniens de l’homme d’affaires Mohamed Abdallahi ould Iyaha envisagent de porter plainte contre Benjamin Auge qui travaille à l’Institut Français des Relations Internationales. Ils l’accusent d’être l’auteur d’un ‘’tract’’ portant de graves accusations contre leur client et diffusé à une large échelle sur les réseaux sociaux. Ils lui reprochent en outre d’avoir fait fuiter des échanges que les deux hommes ont eus sur le réseau Link. Benjamin prétendait qu’il préparait un article sur le désengagement de Petronas de la Mauritanie.

‘’Le tract en question est injurieux et comporte des termes indécents’’, pour Ould Iyaha et il ne s’agit, ni plus ni moins que d’une tentative de diffamation mensongère et punie par la loi sur la cybercriminalité, selon ses propres termes.

Une affaire que le concerné qualifie déjà d’Augegate et qui risque d’être le feuilleton médiatique de l’été.