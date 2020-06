Coronavirus: 58 nouvelles infections, le 1er juin

Dans son bulletin quotidien sur la propagation du coronavirus, le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahav a annoncé 58 nouvelles infections dont 56 à Nouakchott et 2 au Trarza en plus de 9 guérisons et 3 décès dont un à Ouad Naga. Ces infections ont été enregistrées après le passage de 413 tests dont 60 de suivi et 353 tests de diagnostic. Les tests ont été faits à Nouakchott ( 341 ), Trarza (12), en Adrar ( 5 ) et au Brakna ( 3 ). Les nouvelles contaminations se répartissent comme suit :

15 à Toujounine

12 au Ksar

10 à Teyarett

6 à El Mina

4 à Tevragh Zeina

4 à Arafat

3 à Dar Naim

1 à Ryad

1 à Ouad Naga

1 à Mederdra .

Ainsi donc à ce jour, le nombre d'infections depuis le 13 mars a atteint 588 cas dont 462 ne développent pas de symptômes, 15 présentant des signes simples et 8 avec des signes considérés comme sévères . Depuis le début de la pandémie, les équipes médicales ont procédé à 9282 tests et constaté 36 guérisons et 26 décès.