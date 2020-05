La famille de Abass Diallo nie en bloc et récuse tout arrangement

Les larmes n'ont pas encore séché dans la localité. L'indignation reste vive. La famille de Abass Diallo nie en bloc les accusations portées à son encontre et se dit outrée par le communiqué de l’Armée nationale. ’’Abass est un éleveur. La veille de sa mort, il était parti acheter de l’aliment de bétail à M’Bagne. Il sera approché par un commerçant pour le transport de sa marchandise. Il ne s’est jamais livré à des activités de contrebande et reste inconnu des services de police. Il n’a jamais d’ailleurs eu affaire avec eux. C’est un père de

famille rangé qui faisait vivre dignement sa famille’’, ont-ils rétorqué. Abass avait à sa charge ses huit enfants, quatre neveux

(enfants de sa sœur décédée) et sa mère de 80 ans.

Ses proches ont décidé de porter plainte et réclament l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances ayant entraîné la mort de Abass Diallo et récusent tout arrangement.

Enfin, le neveu et le commerçant, témoins oculaires de la scène, ont été entendus, ce samedi 30 mai, par la brigade de gendarmerie de M’Bagne.