Coronavirus: la situation, le 29 mai

Au cours de son point de presse quotidien, le directeur général de la santé Dr Sidi Ould Zahav a annoncé 77 nouvelles infections toutes dites contact après 792 tests dont 162 de confirmation passés dans les wilayas du Trarza ( 4 tests), du Gorgol ( 1 test), du Brakna ( 22 tests), de l'Assaba ( 6 tests), du Hodh Chargui ( 1 test) et des trois régions de Nouakchott ( 746 tests). Avec ces nouvelles contaminations, le nombre de malades depuis le cas 0 devient 423. Les infections de ce jour se répartissent comme suit :

Ksar 19

Tevragh Zeina 18

Arafat 11

Toujounine 9

Teyarett 7

Dar Naim 6

El Mina 3

Kiffa 2

Ryad 2

Sebkha 2.

Le directeur général de la santé a aussi annoncé 6 guérisons et 1 décès faisant passer les guérisons à 21 et les décès à 20. D'autre part, Dr Ould Zahav a rappelé que 85% des personnes atteintes du coronavirus ne présentent pas de signes et guérissent ordinairement. Seulement, le revers de cette bonne information est que ces personnes peuvent transmettre la maladie aux autres. Selon lui, 10 à 15 % de personnes infectées développent des signes simples et passagers et seuls 5%, généralement des sujets âgés ou des personnes souffrant de maladies chroniques, sont parfois exposés à des complications qui peuvent malheureusement occasionner les décès.