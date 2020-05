Un collectif de l’opposition appelle à des solutions aux problèmes des populations

Un collectif de 7 partis de l’opposition mauritanienne appelle à une solution rapides des multiples problèmes aux quels sont confrontées les populations du pays, tout en réitérant un engagement républicain à soutenir les réformes du pouvoir de Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, aux commandes depuis le 01 août 2019, visant le redressement économique et social, après une décennie de gabegie et de pillages des ressources nationales, à travers une déclaration rendue publique au cours des dernières heures.

Ces problèmes portent sur « la soif qui sévit actuellement dans les campagnes, les villages et villes. Le sort des éleveurs qui rencontrent de grandes difficultés, dans un désordre et une anarchie indescriptibles, pour obtenir, en quantités suffisantes, des aliments de bétail.