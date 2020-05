Mauritanie/Sénégal : campagne de sensibilisation « Make Your Mask »

A l’initiative des employés de la compagnie British Petrolum (BP) et Castrol Afrique, une campagne de sensibilisation « Challenge Make your Mask » -incitant les communautés africaines et les individus à fabriquer leurs propres masques en 30 secondes, dans un contexte de pandémie du coronavirus (COVID-19), débute ce mardi dans plusieurs pays d’Afrique : Mauritanie, Sénégal, Nigéria, Egypte, Gambie et Ghana. Cette campagne est soutenue par des stars planétaires, à l’image du musicien sénégalais, Youssou NDour et du capitaine de l’équipe de Rugby d’Afrique du Sud, ayant remporté une Coupe du Monde il y a quelques années, François Pienaar. Il s’agit d’une action «encourageant les citoyens africains à fabriquer leurs propres masques à partir de matériaux récupérés chez eux, pour aider à ralentir la propagation du virus et sauver des vies. Make Your Mask est une initiative d’un groupe d’employés de BP et Castrol Africa, qui ont réalisé que les consignes de distanciations étaient difficiles, voire impossibles à respecter dans le contexte des conditions des sociétés africaines. Ainsi, pour ralentir la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), le Centre Africain de Contrôle et de prévention des maladies (CDC)-une institution spécialisée de l’Union Africaine (UA)-recommande de porter un masque fait à la maison, se laver régulièrement les mains et respecter une certaine distanciation entre les personnes.

Les employés de BP et Castrol Afrique ont décidé d’accompagner activement la matérialisation des recommandations sanitaires et sociales du CDC ».

La campagne comprend « un Make Your Mask en 30 secondes, sous forme de challenger sur les réseaux sociaux, une sensibilisation des communautés locales à l’aide d’affiches, spots radios et autres supports, un engagement ciblé avec les leaders des communautés, les officiels et d’autres personnes influentes et un large éventail d’initiatives locales sur tout le continent ».

Situant l’importance citoyenne de l’initiative des employés, Richard Héron, responsable de la direction médicale chez BP, a affirmé que dans la lutte cette crise mondiale « la création et la diffusion de supports pédagogiques simples peut faire la différence en invitant les populations à confectionner et porter des masques faits maison et en rappelant les mesures de distanciation, ainsi qu’un lavage des mains fréquents, pour sauver des vies dans des lieux en proie à la surpopulation».

A la date du 25 mai, l’Afrique compte 113.970 cas confirmés de coronavirus (COVID-19) dont 3405 décès.

Les autorités gouvernementales, tous les acteurs de la société et les communautés doivent rester engagés et vigilants pour éviter les ravages de la pandémie dans un contexte de pays aux systèmes sanitaires en dessous des normes.