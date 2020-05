Coronavirus : La Mauritanie, troisième pays le moins touché de l'Afrique

Selon les dernières statistiques relatives à la propagation du coronavirus dans le monde, la Mauritanie occupe la troisième place du classement des pays les moins touchés par la pandémie en Afrique de l'ouest. La Mauritanie, avec 237 cas confirmés dont 6 décès et 15 guérisons, se place derrière la Gambie qui est le pays le moins touché avec 25 infections dont 1 décès et 14 guérisons et le Bénin avec 91 infections dont 3 décès et 84 guérisons. De l'autre côté, le Nigeria est le pays africain le plus touché avec 7526 infections dont 221 décès et 2741 guérisons. Au total, l'Afrique de l'ouest a enregistré 28993 infections dont 11370 guérisons et 613 décès. Globalement, l'Afrique compte depuis le début de la pandémie à aujourd'hui 108109 infections confirmées au coronavirus.