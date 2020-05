Élections du barreau :﻿ Maître Brahim Ebetty décline ses ambitions

Cette robe noire, riche d’une carrière de prés de 40 ans de barreau, a pour projet « d’entreprendre une action d’unification de l’ensemble des avocats pour la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les compétences et d’une enrichissante diversité pour que notre ordre, l’Ordre National des Avocats de Mauritanie, continue à jouer le rôle qui lui est connu au plan national et international.

Notre ordre doit prendre part activement à l’assainissement du système judiciaire en vue de favoriser l’émergence d’une justice forte, ciment incontournable pour l’édification de l’Etat de droit, et pierre angulaire des institutions qui garantissent la sécurité des citoyens et des résidents, et attirer le flux d’investissements indispensables pour doter le pays d’une économie solide et l’engager sur la voie de la prospérité ».

Un objectif parfaitement conforme aux orientations des pouvoirs publics, selon lui.