Coronavirus: le point le 23 mai

Dans sa conférence de presse quotidienne sur la situation du coronavirus en Mauritanie, le directeur général de la Santé, Dr Sidi Ould Zahav a annoncé 27 nouveaux cas dits contact c'est à dire de personnes ayant eu un rapport avec des personnes infectées. Selon le directeur général de la Santé, depuis l'apparition de la maladie dans notre pays, 2773 tests ont été effectués dont 255 aujourd'hui parmi lesquels 27 de confirmation. Les infections de ce samedi 23 mai se répartissent comme suit : 12 à Toujounine, 6 à Tevragh Zeina , 3 au Ksar, 2 à Arafat, 1 à Dar Naim, 1 à Ryad , 1 à El Mina et 1 à Sebkha. Ainsi à ce jour, la Mauritanie a enregistré 227 infections au coronavirus dont 6 guérisons, 6 décès, 172 malades asymptomatiques et 43 malades présentant des signes simples et qui sont pris en charge par les équipes médicales.